O município de Manicoré, a 331 quilômetros de Manaus, vai gastar mais de R$ 23 milhões para comprar medicamentos e insumos básicos. As empresas Ultrafarma Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda e Total Med Comercio de Produtos Hospitalar Ltda foram contratadas por meio de pregão eletrônico.

O documento das contratações foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, nesta segunda-feira (23). O texto foi assinado pelo prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário.

Somente a Total Med Comercio de Produtos Hospitalar Ltda vai receber mais de 90% do montante: cerca de R$ 20.990.500,00. Com CNPJ 07.555.491/0001-86, a empresa possui o endereço registrado no bairro Parque Dez, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Ativa desde 2020, a Med Comercio tem como principal atividade o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Também atua de forma secundária com a fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, com a instalação de máquinas e com equipamentos industriais, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, além de outras atividades.

O restante do dinheiro, cerca de R$ 3.749.318,00, vai para a Ultrafarma Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda. A empresa fica localizada na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus, e trabalha principalmente com o comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas.

Também executa atividades secundárias. São elas: manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e outras atividades.

