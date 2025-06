Homem é preso por perseguir ex-namorada e enviar mais de 100 mensagens em Manaus

Suspeito desrespeitou medida protetiva e tentou reatar com a vítima.

Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (23), bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, após perseguir a ex-namorada e enviar mais de 100 mensagens desde o início do mês, mesmo com uma medida protetiva em vigor. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com a delegada Kelene Passos, o homem não aceitava o fim do relacionamento de aproximadamente um ano, encerrado há três meses, e passou a perseguir a vítima insistentemente.

“No dia 17 deste mês, a mulher compareceu à delegacia relatando que o indivíduo continuava a persegui-la. Ele enviou mais de 100 mensagens para tentar reatar o relacionamento, além de ligações de voz e vídeo e até o envio de fotos”, detalhou a delegada.

Com base nos relatos, a polícia representou pela prisão preventiva do agressor, que foi autorizada pela Justiça e cumprida.

O homem vai responder pelos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.

