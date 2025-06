VÍDEO: Lancha com cerca de 80 pessoas fica à deriva a caminho de Parintins

Cerca de 80 pessoas enfrentaram momentos de tensão no Rio Amazonas, na manhã desta segunda-feira (23), após a embarcação em que estavam apresentar falhas mecânicas durante o trajeto com destino ao Festival de Parintins, no interior do estado.

De acordo com informações, a lancha Aliança já transportava um grupo considerável de pessoas quando parou para ajudar ocupantes de outra lancha, a Expresso Dedé, que também havia ficado à deriva após um problema em uma das mangueiras do motor.

No entanto, ao receber os novos passageiros resgatados, a Aliança acabou sobrecarregada e apresentou falha cerca de cinco minutos depois de retomar a viagem. O incidente deixou todas as pessoas a bordo isoladas no meio do rio.

Para piorar a situação, outras duas embarcações que foram enviadas para ajudar também apresentaram defeitos mecânicos antes de conseguirem concluir o resgate. Ao todo, quatro lanchas enfrentaram problemas ao longo do dia.

Apesar do transtorno, não há registro de feridos. O primeiro socorro à lancha Dedé ocorreu por volta das 14h.

