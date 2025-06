Inter Miami x Palmeiras hoje: onde assistir, horário e escalações

Times se enfrentam na 3ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes; empate classifica os dois para as oitavas

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O duelo inédito vale vaga nas oitavas de final.

Ambos somam quatro pontos, e um empate classifica os dois. O Palmeiras lidera o grupo no saldo de gols. Porto e Al Ahly, com apenas um ponto cada, completam o grupo e ainda têm chances matemáticas.

O que Palmeiras e Inter Miami precisam para se classificar?

Com quatro pontos, Palmeiras e Inter Miami jogam por um empate para avançar às oitavas. O Verdão fica com a liderança por ter saldo de gols superior.

Se houver um vencedor, o perdedor ainda pode se classificar caso Porto e Al Ahly empatem no outro jogo, que ocorre no mesmo horário.

Critérios de desempate do Mundial:

Confronto direto Saldo de gols Gols marcados

Momento do Inter Miami no Mundial de Clubes

O Inter Miami chega embalado após vencer o Porto de virada por 2 a 1. Samu abriu o placar para os portugueses, mas Segovia empatou, e Messi decidiu com um golaço de falta.

Na estreia, os norte-americanos empataram sem gols com o Al Ahly, em jogo onde foram dominados boa parte do tempo.

Atualmente, o Inter Miami ocupa a 6ª colocação na classificação geral da MLS e é o 3º na Conferência Leste. Na Concacaf Champions Cup, a equipe foi eliminada nas semifinais pelo Vancouver Whitecaps.

Onde Assistir Inter Miami x Palmeiras

Quer saber onde vai passar o jogo entre Inter Miami x Palmeiras hoje? A partida será transmitida ao vivo nesta segunda-feira por diferentes plataformas:

Streaming Ao Vivo: Globoplay, Cazé TV e DAZN.

TV: TV Globo SporTV;

Palmeiras – Defende a liderança do Grupo A

O Palmeiras também vem de vitória, tendo superado o Al Ahly por 2 a 0, no calor de Nova Jersey. Após um primeiro tempo abaixo do esperado, o Verdão voltou melhor na segunda etapa e garantiu o triunfo.

O placar foi aberto com um gol contra de Abou Ali, após cobrança de falta de Aníbal Moreno. Na sequência, Flaco López recebeu passe de Mauricio e ampliou para os brasileiros.

Na primeira rodada, o Palmeiras ficou no empate sem gols com o Porto. Com esses resultados, chega à última rodada com quatro pontos, liderando o Grupo A pelo saldo de gols.

Prováveis escalações de Inter Miami x Palmeiras

🔵 Inter Miami:

Ustari, Weigandt, Falcón, Avilés e Jordi Alba; Busquets, Cremaschi, Segóvia e Messi; Allende e Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

🟢 Palmeiras:

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Mauricio, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

(*) Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais: Botafogo perde para Atlético de Madrid e se classifica em segundo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱