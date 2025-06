Parintins recebe reforço na saúde com ambulâncias e mais de 100 profissionais

SES-AM envia equipes e ambulâncias para garantir atendimento no 58º Festival.

O município de Parintins (AM), distante 369 quilômetros de Manaus, recebeu, nesta segunda-feira (23), reforço na estrutura de saúde para o 58º Festival de Parintins, que ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou três ambulâncias de suporte básico, que se somam a outras duas unidades do Corpo de Bombeiros, totalizando cinco ambulâncias à disposição do evento. Além disso, 14 profissionais de saúde desembarcaram no aeroporto Júlio Belém, incluindo socorristas para atendimento pré-hospitalar.

113 profissionais atuarão durante o Festival

No total, a operação contará com 113 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, equipes de apoio e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O objetivo é garantir a assistência à população local e aos milhares de visitantes esperados durante os três dias do festival.

Atendimento integrado e especializado

As equipes atuarão em pontos estratégicos como o Bumbódromo, o aeroporto, os hospitais locais e áreas com grande circulação de público. O atendimento será integrado ao Corpo de Bombeiros, que está deslocando equipes especializadas em resgate e primeiros socorros.

A força-tarefa enviada pela SES-AM inclui médicos especialistas em:

Cardiologia

Oftalmologia

Neurologia

Ortopedia

Cirurgia geral

Anestesia

Clínica médica

Esses profissionais estarão distribuídos entre unidades hospitalares e postos médicos montados dentro do Bumbódromo, onde ocorrem as apresentações dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.

