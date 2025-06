Ney Matogrosso anuncia show em Manaus com o espetáculo Bloco de Rua

Ícone da música brasileira se apresenta no dia 4 de setembro, véspera de feriado

Manaus receberá um dos maiores nomes da música brasileira em um show memorável. Ney Matogrosso se apresenta na capital amazonense no dia 4 de setembro, véspera de feriado, com o espetáculo “Bloco de Rua”, no Studio 5.

Espetáculo mistura arte, liberdade e emoção

O show “Bloco de Rua” é uma celebração da trajetória artística de Ney Matogrosso, marcada por autenticidade, ousadia e expressividade. No palco, o artista apresenta um repertório poderoso, com direção visual impactante e canções que atravessam diferentes fases de sua carreira.

A performance de Ney é conhecida pela intensidade emocional, figurinos emblemáticos e liberdade estética, o que torna cada apresentação uma experiência única.

Ingressos e produção do evento

A realização do evento é da Fábrica de Eventos, e os ingressos estarão disponíveis em breve. Os fãs devem ficar atentos às redes sociais da produtora (@fabricadeeventos) para mais informações.

SERVIÇO

🎤 Show: Ney Matogrosso – Bloco de Rua

📍 Local: Studio 5 – Manaus (AM)

📅 Data: 04 de setembro (véspera de feriado)

🎟️ Início das vendas: Em breve

📲 Mais informações: @fabricadeeventos

(*) Com informações da assessoria

