Condenado por tráfico, ‘Cachorrão’ é preso no AM

Homem condenado em 2018 por tráfico de drogas é preso após regressão de regime em Uarini, interior do Amazonas

Reginaldo Vieira Pinheiro, de 52 anos, conhecido como “Cachorrão”, condenado por tráfico de drogas foi preso na segunda-feira (23), na rua Abacatirana, bairro Novo, em Uarini, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Jailton Santos, as diligências começaram após a condenação de Reginaldo pelo crime de tráfico de drogas, cometido em 2018. Ele foi sentenciado a três anos de prisão em regime aberto, mas nunca cumpriu a pena.

“Ele foi condenado ao regime aberto, mas jamais compareceu à Justiça para iniciar o cumprimento das condições impostas. Por esse motivo, no mês passado, o juiz da Vara de Execuções Penais de Uarini decretou a regressão cautelar para o regime fechado e expediu o mandado de prisão, que agora foi devidamente cumprido”, informou o delegado. Procedimento

Reginaldo continuará respondendo pelo crime de tráfico de drogas. Ele será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Casal é preso com 20 kg de drogas em bagagem no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱