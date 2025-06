Festival de Parintins 2025 ganha circuito turístico com experiências sustentáveis e culturais

PARINTINS (AM) – O governador Wilson Lima inaugurou nesta terça-feira (24/06) o Turistódromo, circuito interativo com experiências sustentáveis, culturais e turísticas na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, durante o 58º Festival de Parintins. O espaço funcionará de 25 a 29 de junho e marca uma nova fase na valorização da Ilha Tupinambarana como destino de turismo responsável, inovador e acessível.

A estrutura inclui ações da Secretaria de Cultura, Cosama, Cetam, Semig e demais órgãos do Estado, com foco em receber bem os visitantes e ampliar o impacto econômico e social do festival. No local, os turistas poderão retirar o “Passaporte Parintins”, participar de experiências instagramáveis e conhecer tecnologias de energia limpa, como triciclos e motos elétricas abastecidas por placas solares.

Sustentabilidade e inovação na Amazônia

No Turistódromo, totens para carregar celular e bancos solares com entrada USB estão disponíveis em pontos estratégicos, como a Praça Eduardo Ribeiro. Já a Cosama garante água potável com quatro purificadoras, sendo uma por osmose reversa, além da distribuição de copos biodegradáveis.

Uma das atrações é o “Desafio das Torcidas”, onde visitantes pedalam bicicletas que geram energia limpa, em uma disputa simbólica entre Caprichoso e Garantido — união de sustentabilidade com cultura popular.

Estação da Cultura e feiras criativas

O circuito inclui ainda a Estação da Cultura, com apresentações musicais, exposições e manifestações culturais da Amazônia, das 10h às 18h. Já a Mostra de Artesanato e a Feira de Artesanato Indígena reúnem mais de 140 expositores, com expectativa de superar R$ 1 milhão em vendas, como em 2024.

Educação e esporte também ganham espaço

Wilson Lima aproveitou a agenda para entregar a nova sede da UEPT do Cetam, que ampliou a capacidade para 774 alunos, e inaugurar o Ginásio Poliesportivo Elias Assayag, revitalizado com investimento de R$ 3 milhões e estrutura pronta para receber mais de 1.500 jovens em programas de esporte e saúde.

