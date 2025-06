Beleza da Amazônia brilha no Festival de Parintins

A Amakos da Amazônia, marca que valoriza a biodiversidade e os saberes ancestrais da floresta, marca presença pela primeira vez no Festival de Parintins, um dos maiores eventos culturais do Brasil, com visibilidade internacional.

A participação ocorre na Feira D – D Space Parintins, que funciona de 18 a 29 de junho, durante todo o festival.

Com fábrica em Manaus (AM), a Amakos apresenta os lançamentos da nova linha capilar e da linha Spa Sport, que unem ativos da floresta amazônica com nanotecnologia, promovendo autocuidado, bem-estar e sustentabilidade, dentro dos princípios do clean beauty.

“Nossa presença em Parintins é mais do que uma ação comercial. É um compromisso com a valorização da cultura amazônica, da nossa biodiversidade e das comunidades que fazem parte dessa cadeia”, afirma Soon Hee, CEO da Amakos.

Ela explica que, após uma expedição a Parintins e ao Alto Solimões, percebeu a importância de estar onde a essência da marca pulsa.

“O Festival de Parintins representa isso: tradição, resistência e amor pela nossa cultura”, completa.

Serviço – Onde encontrar a Amakos no Festival

📍 Feira D – D Space Parintins

📅 18 a 29 de junho de 2025

📌 Parintins – AM, durante o Festival dos Bois

🛍️ Lançamentos exclusivos: Linha Capilar + Linha Spa Sport + Kits especiais do festival

Sobre a Feira D – D Space Parintins

A Feira D acontece durante todo o Festival de Parintins, reunindo mais de 200 marcas autorais do Brasil. O evento valoriza o design independente, o feito à mão e a produção que carrega histórias, territórios e saberes.

Sobre o Festival de Parintins

O Festival Folclórico de Parintins é um dos maiores espetáculos culturais do Brasil. O evento ocorre na ilha de Parintins, no Amazonas, e celebra a disputa simbólica entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido, com alegorias, danças, músicas e expressões das culturas indígena, cabocla e ribeirinha.

