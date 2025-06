Evento destaca oportunidades de exportação para o setor pet

Empresas do setor pet das regiões Norte e Nordeste terão, no dia 16 de julho, a oportunidade de conhecer melhor o mercado colombiano e as vantagens comerciais voltadas à exportação. O evento online, gratuito, será realizado das 14h às 16h e contará com dois painéis com foco nas relações comerciais com a Colômbia — país que vem se consolidando como parceiro estratégico do Brasil, tanto pela proximidade geográfica quanto pelos benefícios comerciais que serão apresentados.

A programação tem início às 14h10 com o painel “Capacitação Norte e Nordeste: Colômbia como mercado estratégico”, conduzido pelo auditor fiscal Clóvis Serafini, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele abordará os principais requisitos para a exportação de produtos pet ao mercado colombiano.

Às 15h, a advogada Cláudia Horta Queiroz, mestre em Direito Tributário e especialista em comércio exterior, apresenta o painel “Oportunidades fiscais e comerciais: Norte, Nordeste e Colômbia como mercado estratégico”. A especialista explicará como empresas podem utilizar incentivos fiscais para ampliar sua atuação no comércio internacional.

O evento é voltado a empresários e profissionais interessados em expandir suas operações para mercados vizinhos e estratégicos.

*Com informações da assessoria (HM)

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱