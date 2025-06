Contêineres desabam sobre carreta e motorista fica preso na cabine em porto de Manaus

Manaus (AM) – Três contêineres desabaram sobre uma carreta e deixaram o motorista preso na cabine, na tarde desta quarta-feira (25), no Porto do Chibatão, localizado na Zona Sul de Manaus. O acidente ocorreu durante uma manobra de retirada dentro da área operacional do terminal.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os contêineres caídos sobre o veículo de carga e é possível ouvir os gritos de socorro do motorista, que ficou preso na cabine. De acordo com relatos de trabalhadores do local, o condutor foi socorrido com escoriações após o incidente e levado para uma unidade de saúde da capital.

Em nota, o Grupo Chibatão confirmou que o caso envolveu um motorista terceirizado e destacou que não houve vítimas, apenas danos materiais.

“O Grupo Chibatão informa que, na tarde desta quarta-feira (25), ocorreu um incidente em uma das áreas de operação do terminal, durante uma manobra de retirada feita por um motorista terceirizado. Ressaltamos que não houve vítimas. Apenas danos materiais”, disse a empresa.

A empresa também reforçou seu compromisso com a segurança:

“O Grupo Chibatão preza pela segurança em todas as suas operações e mantém rígidos padrões de controle.”

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

AGORA: Contêineres desabam sobre carreta e motorista fica preso em cabine em porto de Manaus pic.twitter.com/onseQw9GIc — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 25, 2025

