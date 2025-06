Manaus propõe programa de prevenção a acidentes com motos

Projeto “Vida Sobre Duas Rodas", de autoria do vereador Paulo Tyrone (PMB), surge após morte de grávida em acidente com motocicleta em Manaus

Projeto propõe programa de prevenção a acidentes com motociclistas em Manaus

MANAUS (AM) – O acidente de motocicleta que vitimou a biomédica Giovana Ribeiro da Silva, de 29 anos, grávida de sete meses na noite desse domingo (22), na Avenida Djalma Batista, motivou a Câmara Municipal de Manaus (CMM) a deliberar o Projeto de Lei nº 358/2025, que propõe a criação do programa municipal “Vida Sobre Duas Rodas”, voltado à prevenção de acidentes com motociclistas.

De autoria do vereador Paulo Tyrone (PMB), o PL deliberado nesta quarta-feira (26), segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segundo o parlamentar, a proposta busca promover ações permanentes de educação, fiscalização e infraestrutura para enfrentar os altos índices de sinistros envolvendo motocicletas na cidade.

“O caso da Giovana comoveu a todos. Precisamos agir com responsabilidade para reduzir riscos e preservar vidas. O programa é uma resposta propositiva ao que vem acontecendo em nossas vias”, destacou Tyrone.

Objetivos do programa

O Vida Sobre Duas Rodas tem como foco desenvolver ações integradas de segurança viária, por meio de:

Educação para o trânsito nas escolas da rede municipal;

nas escolas da rede municipal; Campanhas de conscientização direcionadas a motociclistas;

direcionadas a motociclistas; Mapeamento de áreas críticas com alto índice de acidentes;

com alto índice de acidentes; Melhorias em sinalização e infraestrutura viária.

As ações devem ser conduzidas em parceria com órgãos municipais como o IMMU, Seminf, Semed, Guarda Municipal, além de entidades da sociedade civil e associações de motociclistas.

Criação de comissão consultiva

O PL também prevê a criação da Comissão Municipal “Vida Sobre Duas Rodas”, com caráter consultivo.

O grupo, composto por representantes do poder público, sindicatos e organizações civis, tem a função de avaliar, sugerir e monitorar ações do programa.

Contexto local e próximos passos

Nos últimos anos, Manaus tem registrado números preocupantes de acidentes envolvendo motociclistas. A proposta do vereador surge como uma tentativa de consolidar um plano institucional de prevenção e proteção, ampliando o debate sobre mobilidade urbana segura e redução de mortes no trânsito.

As comissões técnicas da Câmara vão analisar o projeto nos próximos dias. Se ele for aprovado, os vereadores poderão votá-lo em plenário nas semanas seguintes. A proposta determina que o poder público não remunere a participação, mas a reconheça como prestação de serviço público relevante.

