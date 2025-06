Grávida e bebê morrem durante acidente de moto na Djalma Batista, em Manaus

A mulher e o marido caíram da moto, de acordo com informações, devido a um buraco na avenida.

Manaus (AM) – Uma tragédia marcou a noite deste domingo (22) na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus. Uma mulher grávida de oito meses, identificada como Geovana Ribeiro, e o bebê que ela esperava morreram após um grave acidente de motocicleta. O marido dela, que conduzia o veículo, ficou ferido.

Segundo informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o casal seguia pela via quando a moto passou por um buraco. O condutor perdeu o controle da direção e ambos foram arremessados ao chão. Geovana foi arremessada contra uma árvore e sofreu ferimentos gravíssimos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a tempo de prestar socorro, mas apesar das tentativas de reanimação e de um esforço para salvar o bebê, que se chamaria João Victor, mãe e filho não resistiram.

O homem foi levado ao hospital com ferimentos. Familiares acompanharam os socorristas no local e ficaram profundamente abalados com a perda. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

