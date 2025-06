Omar Aziz participa de entrega da Igreja dos Remédios em Manaus

Senador destaca articulação da bancada do Amazonas na recuperação do templo histórico no Centro de Manaus

O senador Omar Aziz (PSD-AM) participa nesta sexta-feira (27), às 11h, da solenidade em ação de graças pela obra de recuperação da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no Centro de Manaus. A reforma foi executada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com recursos viabilizados por emenda da bancada federal do Amazonas, coordenada pelo senador.

A Igreja dos Remédios é um dos templos mais tradicionais da capital amazonense e sua revitalização era uma reivindicação histórica da comunidade. Os recursos para a obra foram assegurados por meio de articulação da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, sob liderança de Omar Aziz.

Ela foi construída em 1818, sendo um marco histórico na capital amazonense.

Omar Aziz participa da entrega da Igreja dos Remédios em Manaus

“Essa obra representa respeito à fé do nosso povo, à nossa cultura e à história de Manaus. Como coordenador da bancada do Amazonas, fico muito feliz por ter colaborado para que esse projeto saísse do papel e fosse concluído com sucesso”, afirmou Omar Aziz.

A solenidade será realizada na Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, localizada na Rua Leovegildo Coelho, nº 237, Centro.

