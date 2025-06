Festival de Parintins 2025: reforçadas ações de segurança no Bumbódromo com Delegacia do Turista

Manaus (AM) – A Delegacia do Turista, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), começará a funcionar a partir desta sexta-feira (27/06), dentro do Bumbódromo para registro de Boletins de Ocorrências (BOs) e atendimento aos brincantes do 58º Festival de Parintins. A unidade policial irá funcionar de sexta-feira a domingo (27 a 29/06), das 18h às 6h.

A delegada Patrícia Leão, responsável pela unidade, explicou que na Delegacia do Turista serão atendidas todo tipo de ocorrência que vier a acontecer dentro do Bumbódromo, desde importunação sexual aos casos de violência doméstica e familiar, furtos ou vias de fato

“Todos esses registros poderão ser feitos dentro da Arena, neste ano. A unidade policial contará com duas equipes policiais: uma para registros de BOs e outra para rápida intervenção, se houver necessidade de uma realização de um flagrante ou de um procedimento mais complexo”, disse a delegada.

Em caso de um procedimento mais elaborado, o caso será transferido para a delegacia local de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), que funcionará em regime de 24 horas. Todas as ações foram planejadas pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI) com o objetivo de garantir uma segurança maior para os brincantes.

Leia mais:

Bumbódromo terá visitação guiada durante o Festival de Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱