Projeto social leva esporte e educação a jovens de Coari

Nos dias 27, 28 e 29 de junho, o município de Coari, no interior do Amazonas, viverá um momento de celebração e transformação com a realização de três festivais do projeto AEVA – Esporte, Educação e Inclusão, patrocinado pela Petrobras. O projeto atende cerca de 550 crianças e adolescentes da cidade, promovendo cidadania, inclusão e desenvolvimento humano por meio do esporte e da educação.

A programação começa no dia 27 com o Festival de Xadrez, seguido pelo Festival de Judô no dia 28, ambos na Escola Municipal Ursulina Souza Oliveira. Encerrando as atividades, o Festival de Flag Football acontece no dia 29 no Campo do Hearle, com muita energia, integração e espírito esportivo.

Integração

Além das competições, os alunos das escolas envolvidas — Ursulina Souza Oliveira, Rui Souto de Alencar, Agenor Smith e EBAI — terão a oportunidade de receber representantes da área social da Petrobras, que virão conhecer de perto as ações do projeto e serão acolhidos com apresentações artísticas e a presença do mascote do AEVA.

A proposta vai além do esporte: promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, oferecendo oportunidades que ampliam horizontes, especialmente em regiões do interior do Amazonas.

Com investimento incentivado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto AEVA é um exemplo de como o apoio institucional pode gerar impacto positivo e duradouro na vida de jovens e comunidades inteiras.

