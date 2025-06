Parintins 2025: filas são liberadas mais cedo para torcedores

Para manter a organização e a segurança dos torcedores no Festival de Parintins 2025, o Governo do Amazonas antecipou a liberação das filas das galeras do Boi Caprichoso e do Boi Garantido.

A medida adiantou a abertura das filas das 10h para as 8h30 desta sexta-feira (27), visando evitar tumultos e garantir o acesso igualitário ao Bumbódromo.

Primeira noite de apresentações

O festival começa às 20h com o Boi Garantido abrindo a programação. O Boi Caprichoso encerra a primeira noite do espetáculo.

Acordo para evitar venda de lugares

A decisão foi tomada após acordo entre o Ministério Público do Amazonas (MPAM), Governo do Estado, Polícia Militar, Prefeitura de Parintins, Maná Produções e representantes dos bumbás.

O objetivo é coibir a venda ilegal de lugares, garantindo que os torcedores tenham acesso justo às arquibancadas.

“Isso foi fundamental para evitar um tumulto ainda maior, que poderia ocorrer tanto do lado Garantido quanto do lado Caprichoso. A ideia foi permitir que as pessoas já se posicionassem nos locais onde, tradicionalmente, costumam aguardar para entrar no Bumbódromo”, explicou o secretário Caio André.

Ações de apoio nas filas

Foto: Aguilar Abecassis/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Para preservar a saúde e o bem-estar dos torcedores, o Governo do Amazonas promoveu ações como:

Distribuição de água nas filas (parceria com a Cosama)

Fiscalização e monitoramento das galerias

Suporte da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)

“Nosso objetivo é que ninguém passe mal, que haja acolhimento, cuidado e que esse momento de espera seja o mais humanizado possível”, destacou Caio André.

Regras de acesso para crianças e adolescentes

Crianças menores de 10 anos: não podem acessar as galerias

Crianças de 6 a 14 anos: devem usar pulseira e crachá com identificação

Menores de 16 anos: só podem permanecer até meia-noite, acompanhados dos responsáveis e com autorização

É obrigatório apresentar documento de identificação

Itens proibidos no Bumbódromo

Para garantir a segurança do público, estão proibidos objetos como:

Armas de fogo e brancas

Materiais cortantes ou explosivos

Substâncias tóxicas ou corrosivas

Guarda-chuvas com haste metálica

Tubos rígidos de bandeiras

Capacetes e bebidas alcoólicas

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Festival de Parintins será transmitido ao vivo em telão do Largo de São Sebastião

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱