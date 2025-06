Idoso cai em cisterna de 10 metros e é resgatado sem ferimentos graves

Acidente aconteceu em Novo Gama; bombeiros usaram técnicas de salvamento em altura para resgatar a vítima com vida

Um idoso de 80 anos sobreviveu após cair em uma cisterna desativada de cerca de 10 metros de profundidade, em Novo Gama, cidade do Entorno do Distrito Federal. Apesar da altura da queda, ele foi resgatado consciente e sem ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate na tarde de quinta-feira (26), utilizando técnicas especializadas de salvamento em altura. A profundidade da cisterna exigiu cuidado redobrado para garantir a segurança tanto do idoso quanto dos socorristas.

Atendimento

Após ser retirado do buraco, o homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com os médicos, ele não apresentava lesões graves.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades locais.

(*) Com informações do Correio Braziliense

