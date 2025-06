Pai de Juliana Marins acompanha necrópsia da filha na Indonésia

Manoel Marins, pai de Juliana Marins, está na Indonésia para acompanhar a necrópsia da filha nesta sexta-feira (27). Ele também buscará o atestado de óbito para que o corpo da jovem possa ser trazido ao Brasil.

Juliana Marins foi encontrada morta após cair durante a trilha no Monte Rinjani, dentro do segundo maior vulcão da Indonésia. O resgate durou cerca de quatro dias, e o corpo foi retirado do local por alpinistas na quarta-feira (25).

Manoel está em Lombok, na cidade de Mataram, e seguirá para Bali para acompanhar os trâmites legais. “Vou para Bali, acompanhar a necrópsia da Ju e conseguir o atestado de óbito, para que a gente possa voltar com ela para o Brasil”, afirmou.

Emoção

Ele viajou à Indonésia para apoiar o resgate e a repatriação do corpo. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, na noite de quinta-feira (26), Manoel emocionou-se ao falar da saudade da filha:

“Não sei se eu vou conseguir voltar com ela ou se o corpo ainda vai demorar um pouco, mas já estou com muita saudade. Ontem, chorei muito, não dormi bem. Filha, te amo demais, demais, demais, e cada vez mais a dor aumenta. Descanse nos braços do Pai, querida, que Deus te abençoe ricamente.”

A necrópsia visa identificar a causa e o horário da morte, conforme autoridades locais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um decreto permitindo que o governo federal custeie o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior, mudança publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (27). Lula também conversou com a família de Juliana, manifestando condolências e garantindo apoio para o retorno do corpo ao Brasil para o velório e despedida.

(*) Com informações do Terra

