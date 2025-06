Festival de Parintins agita Largo de São Sebastião em Manaus

A primeira noite do 58º Festival de Parintins reuniu uma multidão de torcedores no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, na sexta-feira (27/06). A transmissão oficial transformou o espaço público em uma verdadeira extensão do Bumbódromo, com centenas de fãs de Caprichoso e Garantido vibrando juntos.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e segue até domingo (29/06).

O Largo recebeu estrutura especial com palco, telão, caixas de som, cerca de 100 cadeiras, reforço na segurança e uma área aberta para dança e comemoração. A noite foi animada pela Banda Marrakesh, que tocou toadas clássicas e animou os intervalos.

A programação é gratuita e continua neste sábado (28) e domingo (29), das 20h às 1h30, com transmissão completa das apresentações do Bumbódromo.

Emoção azul e vermelha toma conta de Manaus

A torcedora Ana Clara Soares, de 27 anos, acompanhou com emoção a apresentação do Caprichoso.

“Sou apaixonada por esse boi desde criança. É incrível estar no meio de tanta gente apaixonada por ele também, e sentir a emoção como se estivesse lá. Vamos que o tetracampeonato vem”, declarou.

Já Nayandra Gomes, 19 anos, participou pela primeira vez da transmissão no Largo e se encantou com a energia da torcida do Garantido.

“É a primeira vez que venho e estou gostando muito, já quero vir nos outros dias também. Hoje a galera do Garantido está em peso, está sendo muito maravilhosa a energia aqui. Este ano o título é do Garantido, está na hora, eu sinto que vem aí mais um título”, afirmou.

O clima entre as torcidas foi marcado pelo respeito mútuo, mantendo viva a tradição da disputa saudável no Festival de Parintins. Durante a apresentação de cada boi, os torcedores organizam a ocupação das cadeiras diante do telão de forma alternada, permitindo que todos aproveitem o espetáculo com tranquilidade.

Caprichoso abre as próximas noites

Neste sábado (28) e domingo (29), o Boi Caprichoso abre as apresentações, enquanto o Garantido encerra o festival. A expectativa entre as torcidas cresce, com ambos os bois apostando em espetáculos grandiosos para conquistar o título.

