Eunice Paiva é homenageada na estreia do Boi Garantido 2025

Na emocionante abertura do Festival de Parintins 2025, nesta sexta-feira (27), o Boi-Bumbá Garantido levou à arena o espetáculo “Somos o Povo da Floresta”, dentro do tema do ano: “Boi do Povo, Boi do Povão”. A apresentação reafirmou os compromissos históricos do Garantido com as causas sociais, os povos indígenas e quilombolas, e a defesa da democracia.

Eunice Paiva: símbolo de resistência e justiça

Uma das homenagens mais emocionantes da noite foi à advogada Eunice Paiva, figura central na resistência contra a ditadura militar no Brasil. Eunice foi viúva do deputado federal Rubens Paiva, desaparecido e assassinado pelo regime. Durante toda sua vida, ela se dedicou à memória do marido, à defesa da democracia e ao apoio de comunidades tradicionais, principalmente os povos indígenas, pela demarcação de suas terras — direito consolidado na Constituição de 1988.

“É um orgulho enorme, uma honra enorme para a nossa família ver que a luta da minha avó ainda está reverberando e servindo de combustível para outras lutas”, declarou Chico Rubens Paiva, neto de Eunice, que esteve presente na arena do Bumbódromo.

A homenagem foi eternizada nos versos do amo do boi João Paulo Faria, com referências ao filme Ainda Estou Aqui (2024), que narra a trajetória de Eunice Paiva.

Garantido reafirma seu papel como Boi do Povão

O Boi Garantido também levou à arena lideranças indígenas e quilombolas, reafirmando que o Festival de Parintins é um espaço de celebração cultural, mas também de resistência política e social. A presença dessas lideranças fortalece o compromisso do Garantido com os direitos humanos, a justiça social e a preservação das vozes da floresta.

“O Boi do Povão ecoa as vozes silenciadas da história e transforma dor em arte, resistência em espetáculo”, reforçou um dos narradores da noite.

Mais emoção na segunda noite

A segunda noite do Festival de Parintins acontece neste sábado (28), prometendo ainda mais representatividade, emoção e o protagonismo popular na arena, com o Boi Garantido mantendo viva a força da cultura como instrumento de transformação.

