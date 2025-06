Bolsonaro lidera ato por ‘Liberdade e Justiça’ na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera neste domingo (29) um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado de aliados políticos e governadores, com o mote “Liberdade e Justiça”. O evento é organizado pelo pastor Silas Malafaia e ocorre em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand).

Governadores marcam presença no evento

Entre os governadores confirmados estão Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Jorginho Mello (PL-SC). O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), também é esperado.

Bolsonaro chegou a São Paulo no sábado (28) e se hospedou na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. Antes do ato, ele se reuniu com os governadores aliados. A imagem do encontro foi divulgada nas redes sociais.

Ato se distancia de pauta de anistia

Diferente de atos anteriores, desta vez o evento não tem como foco principal a anistia dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, considerados golpistas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O discurso central gira em torno de temas como justiça e liberdade.

Bolsonaro nega acusações de tentativa de golpe

O ex-presidente é alvo de investigação por um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia que atribui a Bolsonaro cinco crimes:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado com violência e grave ameaça contra patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

No sábado (28), Bolsonaro minimizou as acusações e voltou a negar qualquer envolvimento em tentativa de golpe. Em entrevista à Rádio AuriVerde, ele afirmou:

“Agora estou nesse golpe fictício, nessa fumaça chamada golpe de Estado. Não tem nada contra mim”.

Retorno a Brasília ainda neste domingo

Após o evento na Avenida Paulista, Bolsonaro deve retornar a Brasília ainda neste domingo.

(*) Com informações da CNN Brasil

