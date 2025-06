Artistas nacionais enaltecem Festival de Parintins

Parintins (AM) – Mais que uma disputa folclórica entre os bois Garantido e Caprichoso, o Festival de Parintins se consolida como símbolo de resistência cultural e vitrine da genialidade amazônica a cada ano. Em 2025, a festa voltou a atrair os olhares do país, emocionando artistas e nomes da cena cultural brasileira.

Durante participação no evento, o ator e músico Ivo Meirelles se mostrou impressionado com a grandiosidade do espetáculo e cobrou maior projeção nacional para o festival.

“O Brasil primeiro precisa conhecer isso aqui. O Norte está 90% aqui hoje. A festa é lotada, imensa, é cheia. Mas precisa ampliar, pois são sempre as mesmas pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa para que o Brasil veja isso”, afirmou.

O ator amazonense Adanilo, conhecido por valorizar suas raízes culturais, também esteve na arena e fez questão de celebrar os artistas locais.

“Imagina, uma celebração da Amazônia, indígena, afro-ribeirinha, cabocla. O festival é o maior a céu aberto do mundo. É impressionante a força que tem e o quanto se reinventa todo ano”, disse.

Adanilo destacou ainda que muitos dos profissionais que fazem o Festival de Parintins também atuam em grandes eventos nacionais, como o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo.

“Tem gente de Parintins trabalhando em tudo quanto é obra artística. A Amazônia é um celeiro inato de artistas”, completou.

O ator prestigiou a edição deste ano acompanhado de outros nomes nacionais como José Loreto e Thardelly Lima, Sheron Menezes, Fabio Porchat, entre outros. O apresentador chegou a convidar, e, ao mesmo tempo, criticar os brasileiros que valorizam locais internacionais e deixam de lado a cultura brasileira. A declaração foi feita por meio de stories do Instagram.

