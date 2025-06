Garantido encerra segunda noite do Festival de Parintins 2025

Com o tema “Garantido, Patrimônio do Povo”, o boi vermelho celebrou as raízes culturais do Brasil e emocionou a galera encarnada no Bumbódromo

O Boi Garantido fechou com grande estilo a segunda noite do Festival de Parintins 2025, neste sábado (28/06), com um espetáculo que exaltou as expressões culturais brasileiras. Com o tema “Garantido, Patrimônio do Povo”, parte do projeto “Boi do Povo, Boi do Povão”, a apresentação celebrou as matrizes populares, indígenas e afro-brasileiras que sustentam a identidade do boi vermelho e branco.

O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Logo na entrada, o Boi Garantido levantou a galera vermelha e branca em um momento de pura emoção e energia. O ritmo contagiante e a força simbólica do espetáculo marcaram o início da performance que encerrou a noite no Bumbódromo.

Ritual Ajié destaca força espiritual indígena

Um dos momentos mais impactantes foi o Item 4 – Ritual Indígena, com a apresentação do “Ritual Ajié”. O Pajé Adriano Paquetá, no comando do Item 12, trouxe uma performance de forte impacto visual e espiritual, valorizando a ancestralidade dos povos indígenas.

Para Paquetá, o segundo dia é fundamental para firmar a mensagem que o Garantido quer transmitir:

“Este ano estamos vindo com um grande projeto, tanto alegórico quanto coreográfico. Com certeza, o público que está aqui vai se surpreender”, afirmou.

FOTOS: Mauro Neto/Secom

Torcida apaixonada reforça laços com o boi

Entre os milhares de torcedores presentes, André Ricardo, de 43 anos, representou o Item 19 – Galera, trazendo o amor de duas décadas pela tradição encarnada:

“Ser Garantido é isso aqui: estar no meio do povo. E estamos aqui para fazer o melhor para o nosso boi. Enquanto torcedor, eu quero dar o meu máximo aqui”, declarou.

FOTOS: Mauro Neto/Secom

Garantido encerra a noite com celebração popular

Com a conclusão da apresentação do Boi Garantido, a segunda noite do Festival de Parintins 2025 chegou ao fim, reforçando o poder da arte popular e da cultura amazônica. As apresentações continuam neste domingo (29/06), com a terceira e última noite no Bumbódromo.

FOTOS: Mauro Neto/Secom

Leia mais: David Assayag desmente rumores de que teria sido substituído no Boi Garantido

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱