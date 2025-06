PSG atropela Inter Miami com 4 a 0 e avança no Mundial de Clubes

João Neves brilha com dois gols, e PSG domina Messi e Suárez com vitória por 4 a 0 nos Estados Unidos

Depois de tropeçar contra o Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain se reencontrou com seu melhor futebol. O atual campeão europeu goleou o Inter Miami por 4 a 0 neste domingo (29), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e garantiu vaga nas quartas de final da competição.

Os gols foram marcados todos no primeiro tempo: João Neves (duas vezes), Avilés (contra) e Hakimi. Com a vitória, o time comandado por Luis Enrique aguarda o vencedor de Flamengo x Bayern de Munique, que jogam ainda hoje às 17h (horário de Brasília), em Miami. A semifinal será no próximo sábado, às 13h (de Brasília), novamente na capital da Geórgia.

João Neves abre caminho para goleada

O PSG precisou de apenas cinco minutos para mostrar sua superioridade. Em cobrança ensaiada de falta, Vitinha cruzou para João Neves, que apareceu livre na segunda trave e cabeceou para o fundo da rede.

Mesmo com Messi e Luis Suárez em campo, o Inter Miami não conseguiu reagir. A equipe americana recuava com oito jogadores atrás da linha da bola, enquanto o PSG mantinha 70% de posse, pressionando alto e dominando todas as ações do jogo.

Em nova jogada de pressão, Fabián Ruiz desarmou Busquets, tabelou com Barcola e deixou novamente João Neves na cara do gol para marcar o segundo.

Inter Miami sucumbe à pressão francesa

O terceiro gol saiu após erro defensivo: Avilés, que entrou no lugar do lesionado Allen, tentou interceptar um cruzamento de Doué, mas mandou contra a própria meta. Nos acréscimos do primeiro tempo, Hakimi aproveitou espaço na direita, chutou duas vezes e marcou o quarto gol do PSG.

“Foi um primeiro tempo arrasador. O PSG mostrou sua força e deixou claro que é um dos favoritos ao título”, analisou um comentarista da transmissão oficial.

Messi pouco influencia e PSG controla a segunda etapa

Com o placar definido, Luis Enrique promoveu mudanças para preservar seus titulares. Entraram Beraldo, Zaire-Emery, Nuno Mendes e Dembélé. Este último, voltando de lesão, teve poucas oportunidades para brilhar.

Sem alternativas, o Inter Miami se lançou ao ataque. Messi criou sua melhor chance aos 62 minutos, mas Jordi Alba desperdiçou. A equipe americana passou a frequentar o campo ofensivo na reta final, em busca do gol de honra, mas a defesa parisiense segurou o resultado com tranquilidade.

Próximo desafio do PSG

O PSG enfrentará Flamengo ou Bayern de Munique na semifinal do Mundial, no sábado (5), às 13h (de Brasília). A equipe francesa chega embalada após a goleada, com destaque para o jovem João Neves, autor de dois gols e figura central da classificação.

(*) Com informações do Terra

