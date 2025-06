Trump diz ter comprador bilionário para o TikTok nos EUA

Ex-presidente afirmou que o negócio com investidores americanos depende da aprovação da China

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (29) ter encontrado um comprador para as operações do TikTok nos EUA. Em entrevista ao programa Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo, da Fox News, ele disse que o grupo interessado é formado por “pessoas muito ricas”, cujas identidades serão reveladas em até duas semanas.

Segundo Trump, a aprovação do governo chinês será necessária para que o acordo avance. “Acho que o presidente Xi provavelmente o fará”, afirmou o republicano. O TikTok pertence à empresa ByteDance, sediada na China.

Prazos legais e entraves diplomáticos

Uma lei norte-americana aprovada em 2024 exige que o TikTok encerre suas atividades nos EUA até 19 de janeiro de 2026, caso a ByteDance não conclua a venda da operação no país ou apresente progresso significativo nesse sentido.

Apesar disso, Trump prorrogou o prazo três vezes, alegando que o aplicativo teve papel relevante em sua popularidade entre o eleitorado jovem nas eleições de 2024.

Tentativa anterior fracassou

Ainda neste ano, uma proposta foi formulada para separar as operações americanas do TikTok em uma nova empresa com sede e controle nos Estados Unidos. O projeto, porém, foi arquivado após resistência da China, que reagiu negativamente ao anúncio de novas tarifas comerciais por parte dos EUA.

