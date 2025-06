‘Me deem 50% da Câmara e do Senado que mudo o destino do Brasil’, diz Bolsonaro

São Paulo (SP) – Em ato realizado na Avenida Paulista neste domingo (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não precisará vencer a presidência em 2026 para exercer influência política no país. Ele convocou seus apoiadores a eleger metade da Câmara dos Deputados e do Senado para consolidar o poder de sua base no Congresso.

“Me deem 50% da Câmara e do Senado que eu mudo o destino do Brasil, nem preciso ser presidente”, declarou Bolsonaro à multidão de apoiadores.

Sem poder concorrer, já que está inelegível até 2030 após condenação por abuso de poder político nas eleições de 2022, Bolsonaro disse que atribui ao apoio parlamentar o poder de escolher líderes do Legislativo, aprovar sabatinas e indicar cargos-chave, inclusive para agências reguladoras e o Banco Central.

“Não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente… Digo mais, nem preciso ser presidente”, afirmou, acrescentando que, com o respaldo do PL, seguirá influenciando as decisões do país

Bolsonaro também defendeu uma necessária reconciliação institucional: “Apelo aos três poderes da República: sentem e conversem, pacifiquem o Brasil”. O movimento política também pede uma lei de anistia para participantes das invasões aos Três Poderes em 8 de janeiro.

Leia mais:

Bolsonaro lidera ato por ‘Liberdade e Justiça’ na Avenida Paulista

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱