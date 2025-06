Resgate de cachorro mobiliza bombeiros em Manacapuru após fogos de artifício

Manacapuru (AM) – Um cachorro de raça sem definição, chamado Marley, foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) após ficar preso entre as grades de um portão no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. O incidente aconteceu na tarde de domingo (29), após o animal se assustar com fogos de artifício durante uma comemoração esportiva.

De acordo com o sargento Alunilson Machado, responsável pela operação, os militares avaliaram a situação e optaram por realizar o corte de uma das grades utilizando a técnica de corte frio, garantindo a segurança do animal.

“Como o animal estava muito assustado, resolvemos usar o corte frio para cortar um lado da grade e assim fazer a remoção do animal da situação em que ele se encontrava. O serviço foi feito sem maiores intercorrências”, afirmou o sargento.

Fogos de artifício causaram o acidente

Segundo o tutor, Jackson Magalhães, o cachorro fugiu após se assustar com o barulho provocado pelos fogos durante uma partida de futebol local. Na tentativa de escapar, acabou ficando preso no portão da própria residência.

“Agradeço muito ao Corpo de Bombeiros por ter feito o resgate dele. Eles chegaram rápido. Só eu e minha esposa estávamos em casa e, graças a Deus, ele está bem”, contou Jackson.

Bombeiros reforçam alerta sobre riscos dos fogos para animais

O CBMAM reforça que casos como esse são comuns em períodos festivos ou eventos esportivos. O barulho intenso dos fogos pode causar pânico em animais domésticos, levando a fugas e acidentes. A orientação é mantê-los em ambientes seguros, com portas e janelas fechadas, sempre que houver risco de barulhos intensos.

Secom_Corpo_De_Bombeiros_Resgate_Cachorro_Em_Manacapuru_Foto_Arquivo_CBMAM- Cachorro sendo resgatado por bombeiros após ficar preso em portão em Manacapuru-AM (Foto: Corpo de Bombeiros) Secom_Corpo_De_Bombeiros_Resgate_Cachorro_Em_Manacapuru_Foto_Arquivo_CBMAM-

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱