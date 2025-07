Mais 20 radares entram em operação nesta terça (1º) em avenidas de Manaus

Manaus (AM) – A partir desta terça-feira (1º), a Prefeitura de Manaus coloca em operação mais 20 radares de fiscalização eletrônica em pontos estratégicos da cidade. A ação, coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), visa reduzir acidentes e salvar vidas no trânsito da capital, que já registra 118 mortes somente em 2025.

Os novos equipamentos estão divididos entre controladores de velocidade (15) e radares de avanço de sinal (5). As fiscalizações serão realizadas em locais com histórico de sinistros, principalmente envolvendo veículos pesados, como nas avenidas Rodrigo Otávio e Ephigênio Salles, que receberão lombadas eletrônicas com limite de 40 km/h.

De acordo com o diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, os novos radares fazem parte de um plano nacional de segurança no trânsito, com base nas diretrizes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). “Velocidade é um dos principais fatores de risco. Essa fiscalização eletrônica é uma ferramenta para proteger motoristas e pedestres”, afirmou.

🟢 Como funcionam os novos radares

Controladores de velocidade (medidores e redutores): operam em vias com limites de 40 km/h e 60 km/h.

operam em vias com limites de 40 km/h e 60 km/h. Radares de avanço de sinal: ativos das 6h às 22h, todos os dias.

ativos das 6h às 22h, todos os dias. Sinalização reforçada: mesmo onde a legislação não exige, placas informativas foram instaladas.

🟢 Locais com novos radares de velocidade (controladores fixos):

Av. Santos Dumont – Seripa 7 e 8 – Tarumã Av. Nilton Lins – Jardim Via Veneto – Flores Av. Torquato Tapajós – Innova e Fábrica TPV – Tarumã/Flores Av. Coronel Teixeira – 12ª Região Militar e Yroyak – Ponta Negra Av. das Torres – Nova Cidade Av. Autaz Mirim – Coroado e Zumbi dos Palmares Av. Torquato Tapajós – Nova Era – Da Paz

🟢 Lombadas eletrônicas (redutores de velocidade):

Av. Ephigênio Salles – Bosque Imperial – Aleixo Av. Rodrigo Otávio – Vila Buriti

🟢 Radares de avanço de sinal vermelho:

Av. Codajás / Av. Marquês da Silveira – Petrópolis e São Francisco Av. Paraíba / Av. André Araújo – Adrianópolis Av. André Araújo (alça) / Av. Umberto Calderaro – Adrianópolis Av. Umberto Calderaro / Rua Belo Horizonte – Adrianópolis

