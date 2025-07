Suspeito de matar pai e filho no Jorge Teixeira é preso em Iranduba

Iranduba (AM) – Luiz Henrique, conhecido como “Zeca”, foi preso na noite dessa segunda-feira (30), na comunidade Xiborema, zona rural do município de Iranduba, suspeito de envolvimento na morte de Moisés de Souza Sena, de 23 anos, e do filho dele, Lohan Miguel de Miranda Sena, de apenas 2 anos.

A prisão foi realizada após uma denúncia anônima repassada à polícia. Ao ser capturado, Zeca confessou o crime e revelou a motivação: uma disputa interna entre membros de uma facção criminosa.

Segundo o relato do próprio suspeito, ele foi até o Musa – Jardim Botânico, na zona Leste de Manaus, após receber informações de que partes do corpo de um homem conhecido como “Argentino” estariam espalhadas pelo local. Tanto Zeca quanto Argentino fariam parte do mesmo grupo criminoso.

Ao chegar no local, Zeca se deparou com Moisés, que seria integrante da facção, mas teria feito um gesto característico de uma facção rival. O suposto sinal foi interpretado como traição, o que levou o suspeito a iniciar uma perseguição de moto.

Ainda de acordo com Zeca, o objetivo era assassinar apenas Moisés, mas ele afirma não ter percebido que a criança estava com a vítima no momento do ataque. Pai e filho foram executados a queima-roupa no bairro Jorge Teixeira, também na zona Leste da capital.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde segue preso e à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos.

Maiores informações serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa marcada para esta terça-feira (1°).

Leia mais:

VÍDEO: Polícia procura pistoleiro que matou pai e filho no Jorge Teixeira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱