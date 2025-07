Irmãos são presos por manter mãe idosa em cárcere privado em Manaus

Manaus (AM) – Dois irmãos, de 54 e 55 anos, foram presos em flagrante na segunda-feira (30) por manterem a própria mãe, de 79 anos, em situação de cárcere privado no bairro Alvorada, zona Oeste da capital. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI).

De acordo com a delegada Larissa Barreto, a equipe iniciou as diligências após receber uma denúncia anônima relatando que os homens usavam drogas dentro de casa, impediam a idosa de sair da residência e praticavam violência psicológica contra ela.

“Confirmamos os crimes ao chegar no local e imediatamente tomamos as medidas necessárias para garantir a proteção da vítima”, afirmou a delegada. Diante da gravidade do caso, foi solicitada à Justiça uma medida protetiva de urgência para a idosa.

Os irmãos foram autuados pelos crimes de violência psicológica, omissão de assistência, exposição ao perigo e cárcere privado. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Denúncias podem salvar vidas

A PC-AM reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números Disque 100 (Direitos Humanos) ou 181 (SSP-AM). A DECCI também recebe denúncias presencialmente na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, ou pela Delegacia Virtual, no site delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Leia mais:

Homem é preso por agredir companheira em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱