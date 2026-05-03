Bahia

Líder religioso citou Comando Vermelho e BDM em vídeo nas redes sociais dias antes de ser morto a tiros na Avenida Jequitaia.

Salvador (BA) – O pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na última quarta-feira (29), na Avenida Jequitaia, em Salvador. O crime ganha contornos de retaliação, uma vez que, poucos dias antes de ser executado, Rick havia publicado um vídeo nas redes sociais com fortes declarações contra organizações criminosas que atuam no estado.

Vídeo de desafio e morte

Na gravação, que viralizou logo após a confirmação do homicídio, o pastor afirmava que “Jesus Cristo é maior” que as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). No vídeo, Rick citava nominalmente os grupos criminosos e chegou a mencionar o traficante Fernandinho Beira-Mar, reforçando sua posição religiosa contra o crime organizado.

O corpo da vítima foi encontrado já sem vida na avenida, com diversas marcas de disparos de arma de fogo. Rick conciliava o trabalho de vigilante com o ministério pastoral, sendo uma figura conhecida em sua comunidade.

Investigação

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a responsabilidade pelas investigações. A principal linha de apuração busca confirmar se a execução foi motivada pelas declarações feitas pelo religioso no vídeo. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a polícia trabalha para identificar os autores dos disparos.

Veja vídeo

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