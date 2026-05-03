Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite de sábado (2) em um beco na Rua Galileia, situada no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte da capital amazonense. O local do achado fica nas proximidades de uma igreja e de uma floricultura da região.
Ocorrência e Relatos
De acordo com informações de moradores da localidade, a vítima já estava no beco há pelo menos três horas antes de a Polícia Militar ser acionada. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo.
Investigação
As causas da morte e se havia sinais de violência no corpo ainda não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades. O caso foi registrado e será investigado pelo 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
Leia mais:
Homem é morto por vizinho após negar água e energia para obra