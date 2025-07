Estudo aponta que o Amazonas tem apenas 10 geriatras em atuação

O estudo “Demografia Médica no Brasil 2025” revela que o Amazonas conta com apenas 10 geriatras em atividade, número que expõe o grande potencial de crescimento da especialidade no estado. Em todo o Brasil, segundo o levantamento da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB) e o Ministério da Saúde, existem apenas 3.425 geriatras, o que aponta para um mercado ainda em expansão.

Envelhecimento da população

A professora Marcela Orsini, do curso de pós-graduação em Geriatria da Afya Educação Médica, explica que o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional trazem novos desafios à medicina.

“O envelhecimento da população traz consigo novos desafios, como o aumento de doenças crônicas e a demanda crescente por cuidados diferenciados para os idosos”, afirma.

Dados da PNAD Contínua do IBGE indicam que o Amazonas tem cerca de 390 mil pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 10% da população estadual. Nesse cenário, a Geriatria se torna essencial para garantir o bem-estar da população idosa.

Geriatra atua de forma ampla e integral

Segundo Marcela Orsini, o geriatra é responsável pelo cuidado integral do paciente idoso, atuando na prevenção e tratamento de doenças crônicas, além de orientar sobre hábitos saudáveis, como alimentação, exercícios, sono e vacinação.

“A Geriatria tem uma área de atuação ampla, em que o objetivo do profissional é avaliar o paciente como um todo, e não apenas um sintoma ou uma doença isolada”, destaca.

Ela também ressalta a importância da escuta ativa no atendimento a idosos:

“O idoso traz consigo uma longa história de vida e uma bagagem carregada de sentimentos. Ouvir tudo com atenção ajuda o médico a estabelecer diagnósticos corretos e o melhor plano de tratamento.”

Pós-graduação em Geriatria em Manaus

Com base na alta demanda da especialidade no estado, a Afya Educação Médica oferece curso de pós-graduação em Geriatria, com sede localizada na av. André Araújo, 2767, bairro Aleixo, em Manaus.

A diretora geral da unidade, Suelen Falcão, destaca que o aumento da expectativa de vida e a busca por serviços especializados impulsionam áreas como a Geriatria.

Interessados podem obter mais informações no site:

🌐 educacaomedica.afya.com.br

📞 Telefones: (92) 3042-0306 / 99222-1977

Foco no ensino prático

A unidade da Afya em Manaus conta com estrutura, composta por sete salas de aula, 18 ambulatórios e duas salas para pequenos procedimentos. Além disso, oferece atendimento à comunidade, promovendo a formação prática dos alunos.

Outras especialidades disponíveis incluem Dermatologia, Nutrologia, Psiquiatria, Neuropediatria, Pediatria Geral, Endocrinologia, Medicina Intensiva e Ultrassonografia.

(*) Com informações da assessoria

