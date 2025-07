No Amazonas, 25% das mulheres e 21% dos homens estão obesos, aponta OMS

Manaus (AM) – No Amazonas, 25,7% das mulheres e 21% dos homens estão obesos, segundo dados recentes. A realidade preocupa e reforça o alerta da endocrinologista Milene Guirado: o ambiente físico, social e emocional tem influência direta no ganho de peso e pode sabotar o processo de emagrecimento.

A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que, até 2025, 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso no mundo, sendo 700 milhões com obesidade. No Brasil, os índices também cresceram: de 11,8% em 2006 para 20,3% da população em 2019 — um aumento de 72% em apenas 13 anos.

Obesidade avança e exige atenção ao ambiente ao redor

Para Milene Guirado, o ambiente é mais que o espaço físico — é o conjunto de influências ao redor da pessoa. “Você pode estar num parque, lugar ideal para exercícios, mas cercado de pessoas que tomam cerveja e comem fritura. Isso dificulta quem quer mudar de estilo de vida”, explica.

Pressão social e falta de apoio familiar atrapalham

Convites para happy hours, rodízios e festas expõem a pessoa a excessos calóricos. Em casa, a situação pode ser ainda mais desafiadora, quando não há apoio dos familiares.

“Se alguém decide mudar a alimentação, mas o parceiro continua comprando doces e salgadinhos, o processo fica muito mais difícil. O ideal é que todos colaborem, mesmo que não estejam na mesma fase”, ressalta a médica.

Organização e autocontrole ajudam a evitar recaídas

A desorganização no dia a dia, como esquecer a marmita ou não ter comida saudável pronta em casa, leva a decisões impulsivas, como pedir delivery.

“Supermercados e restaurantes sabem onde colocar doces para estimular o consumo. Ao fim das compras, cansado, você cede ao ‘só hoje, eu mereço’. Por isso, é importante se planejar e desenvolver autocontrole, principalmente em buffets com opções calóricas demais”, destaca Milene.

Estresse e praticidade favorecem decisões impulsivas

Ambientes de trabalho estressantes aumentam os níveis de cortisol, hormônio que estimula o apetite e o acúmulo de gordura abdominal. Somado a isso, o ambiente digital facilita o acesso a comidas prontas e pouco saudáveis.

“O estresse desregula nossos hormônios. Chegar cansado em casa e ver um bolo e uma salada, você vai querer o bolo. Isso é biológico, não só emocional”, explica a especialista.

Como adaptar o ambiente para emagrecer com saúde

A endocrinologista recomenda começar pelo ambiente doméstico: evite armazenar alimentos ultraprocessados e deixe frutas e lanches saudáveis à vista. Planejar refeições com antecedência é essencial para resistir ao cansaço e à tentação.

Também é importante frequentar locais com opções equilibradas no cardápio e contar com uma rede de apoio. “Se vai a uma festa, coma algo proteico antes. E aproveite com equilíbrio. O problema não é comer um doce, é exagerar como se não houvesse amanhã”, reforça.

Estratégias para festas juninas sem sair do foco

Para aproveitar as festas juninas sem culpa, a dica é simples: não vá em jejum, hidrate-se bem e coma algo leve e proteico antes de sair. No evento, evite repetir e, no dia seguinte, retome sua rotina saudável normalmente.

“É possível emagrecer e curtir as festas. O segredo é o equilíbrio”, finaliza Milene Guirado.

