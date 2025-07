Centros de arte de Manaus abrem matrículas gratuitas 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta quarta-feira (2) o período de matrículas para o segundo semestre nos Centros Municipais de Arte-Educação (Cmae) Nelson Neto e Aníbal Beça. As inscrições seguem até 11/7, com atendimento presencial nas unidades localizadas no bairro São José Operário, zona Leste, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

As aulas começam no dia 21/7, com turmas em diferentes turnos. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópias do RG e CPF (do aluno e do responsável, se menor de idade), comprovante de residência e declaração de escolaridade.

Oficinas artísticas gratuitas para todas as idades

Os centros oferecem oficinas gratuitas de percussão alternativa, teatro, dança, coral, artes visuais, teclado, flauta doce, informática, produção audiovisual, entre outras. O objetivo é promover inclusão social, estimular a criatividade e integrar as linguagens artísticas ao processo educativo.

Segundo a gestora do Cmae Nelson Neto, Fabíola Santos, as vagas são abertas para estudantes das redes municipal, estadual, particular e para a comunidade. “Nesse segundo semestre, esperamos alcançar o número total de vagas. Como não há limite de idade, todos que desejam ampliar seus conhecimentos em balé clássico e teatro são bem-vindos. Crianças a partir de 5 anos completos já podem se matricular conosco”, destacou.

Novidades e expectativa de novos alunos

No Cmae Aníbal Beça, a expectativa é receber cerca de 270 novos estudantes nos turnos matutino, vespertino e noturno. “O curso de Steel Band, um instrumento caribenho e percussivo, vem sendo muito procurado, e estamos prontos para acolher todos os interessados”, afirmou a gestora da unidade, professora Vanice Anjos.

(*) Com informações da assessoria

