Linhas de ônibus terão itinerários alterados em Manaus; confira

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai alterar, a partir da próxima terça-feira (8), os itinerários de duas linhas de ônibus que atendem as zonas Oeste da capital. As mudanças visam otimizar o sistema de transporte coletivo e ampliar o acesso dos moradores a regiões específicas.

🟢 Mudança na linha 216 (Lírio do Vale/T1/Praça da Saudade)

A linha 216 terá o itinerário ampliado para incluir o atendimento à rua Jequié, no bairro Planalto. A mudança facilitará o deslocamento dos moradores da área.

📍 Novo trajeto (ida e volta):

Itinerário normal até a avenida Laguna

Travessa D

Rua Adelaide Carraro

Travessa B

Rua Dom Cláudio Collin

Rua Jequié

Rua 21

Avenida Vera Cruz

Rua 20

Retorno ao itinerário normal

🟢 Mudança na linha 128 (Sto. Agostinho/Alvorada/T2)

A linha 128 também sofrerá alteração no sentido Terminal 2/Bairro. A partir de terça, o ônibus não fará mais o retorno próximo à rua Natal. Após a avenida Brasil, seguirá direto pela rua Belo Horizonte, o que deve gerar mais fluidez e agilidade na operação.

🟢 Alterações no pagamento em linhas especiais

Também a partir de 8 de julho, os usuários das linhas:

009 (Marina Tauá/Marina Rio Belo)

017 (Comunidade Ubere/Jorge Teixeira)

passarão a realizar o pagamento na catraca, podendo utilizar:

Dinheiro

Cartão Passa Fácil

✅ Com o cartão Passa Fácil, será possível realizar integração temporal com as seguintes linhas:

📍 Na avenida do Turismo:

006, 059, 126, 130, 343, 354, 012, 641, 642, 643

📍 No terminal de bairro da rua Nova Esperança:

062, 097, 677, 680

