Wilson Lima entrega Grupamento Integrado de Combate a Incêndio em Lábrea

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (3), a nova unidade do Grupamento Integrado de Combate ao Incêndio e Proteção Civil (GCIP) no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. A base amplia a presença do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) no sul do estado e fortalece a resposta a queimadas e outras emergências.

Com essa entrega, sobe para cinco o número de GCIPs inaugurados em 2025, como parte do plano de regionalização das forças de segurança e proteção civil do Governo do Amazonas, em parceria com o Ministério da Justiça e prefeituras municipais.

“Estamos entregando mais uma unidade de agrupamento para o combate às queimadas e como base permanente de proteção civil. Essa estrutura vai atuar na prevenção de sinistros, no resgate de vítimas e no atendimento direto à população”, destacou o governador Wilson Lima.

Estrutura e operação da nova base

Com mais de 203 metros quadrados de área construída, o GCIP de Lábrea conta com:

Alojamentos masculino e feminino

Cozinha, recepção e administração

Sala de comando e sala de instrução

Garagem com viatura Auto Tanque Florestal (ATF), capacidade para 10 mil litros de água

A base também está equipada com motosserras, motobombas, escudos, lanternas, pulverizadores, escadas, cones e demais itens de combate a incêndios urbanos e florestais.

O efetivo é formado por cinco militares permanentes, 13 brigadistas cedidos pela Prefeitura de Lábrea e, no período crítico da estiagem, mais 17 brigadistas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), que atuarão por seis meses no município.

Treinamento e certificação

Todos os brigadistas da base passarão por curso de formação com 480 horas de carga horária ao longo de 18 meses, coordenado pelo CBMAM. O conteúdo inclui:

Combate a incêndios

Salvamento aquático

Atendimento pré-hospitalar

Ocorrências com produtos perigosos

Ao final do curso, os brigadistas serão certificados como Bombeiros Civis, com reconhecimento oficial do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

“Lábrea é um dos municípios com maior índice de queimadas no estado. Ter uma estrutura como essa, com pessoal capacitado e equipamentos adequados, é fundamental para proteger vidas e o meio ambiente”, afirmou o comandante do GCIP em Lábrea, tenente-coronel Cristiano Ferreira.

Avanço da regionalização

Além de Lábrea, já foram entregues unidades do GCIP em Tapauá, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã e Maués. A meta do Governo do Amazonas é expandir a estrutura de 11 para 27 municípios com presença permanente do Corpo de Bombeiros até o final de 2025.

O investimento total na implantação das bases é de R$ 25 milhões, com contrapartida das prefeituras na estrutura física e na cessão de brigadistas.

