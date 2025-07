INSS começa a pagar ressarcimento a mais de 2,1 milhões de aposentados

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quinta-feira (3) que 2,1 milhões de aposentados e pensionistas já estão aptos a receber ressarcimentos por descontos indevidos de mensalidades associativas nos benefícios do INSS.

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o ministro destacou a homologação do acordo pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que viabiliza os pagamentos a partir de 24 de julho, com repasses quinzenais. Cada lote deve contemplar cerca de 1,5 milhão de beneficiários, com valores corrigidos pelo IPCA.

Segundo Queiroz, o acordo foi fundamental para acelerar o processo e evitar disputas judiciais. Ele explicou que o governo editará uma medida provisória para viabilizar os pagamentos, que ficarão fora da meta fiscal, por se tratarem de despesas extraordinárias.

“É uma grande vitória do governo e do presidente Lula, que me delegou a missão de garantir que nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo”, disse o ministro.

O acordo foi firmado entre AGU, INSS, Ministério da Previdência, OAB, DPU e MPF, com mediação do STF. A adesão ao ressarcimento será voluntária. Para isso, o beneficiário deve contestar administrativamente os descontos, diretamente com o INSS.

Aqueles que já entraram com ação na Justiça deverão desistir do processo para aderir ao acordo, com o INSS se comprometendo a pagar 5% de honorários advocatícios nas ações ajuizadas até 23 de abril de 2025.

Leia mais:

AGU pede ao STF aval para ressarcimento do INSS a aposentados

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱