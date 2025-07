UCI abre pré-venda e promove Fan Event para “Quarteto Fantástico”

Manaus (AM) – Os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel já podem se preparar: a rede UCI anunciou a pré-venda de ingressos para o aguardado reboot de Quarteto Fantástico, que estreia com sessões antecipadas a partir do dia 23 de julho. O lançamento oficial acontece no dia seguinte, 24 de julho, com exibições em todas as salas especiais da rede — IMAX, 4DX, XPLUS e DE LUX.

Fan Event promete experiência imersiva

No dia 23, a UCI promove um Fan Event especial para marcar a chegada da nova produção. Quem assistir ao filme nesta data ganhará brindes exclusivos:

Ticket colecionável nas salas IMAX

Pins temáticos para clientes Unique

Retrato dos heróis para todos os participantes

Ingressos extras para quem for fantasiado de personagens do longa

Combo especial e salas imersivas

A rede também lançou um combo exclusivo de pipoca com balde temático do filme, disponível nas bombonieres. Nas salas especiais, a experiência promete ser ainda mais intensa:

IMAX : projeção em tela gigante com som cristalino e resolução ultra HD.

: projeção em tela gigante com som cristalino e resolução ultra HD. 4DX : mais de 20 efeitos sensoriais sincronizados com a ação do filme.

: mais de 20 efeitos sensoriais sincronizados com a ação do filme. XPLUS : tecnologia Dolby Atmos® com som tridimensional.

: tecnologia Dolby Atmos® com som tridimensional. DE LUX: sofisticação com poltronas reclináveis em couro e cardápio gourmet.

Elenco estelar e universo alternativo

Dirigido por Matt Shakman (WandaVision), o longa traz Pedro Pascal como Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby e Joseph Quinn como Sue e Johnny Storm (Mulher-Invisível e Tocha Humana), e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (O Coisa). O vilão Galactus será interpretado por Ralph Ineson e Julia Garner viverá Shalla-Bal, uma versão alternativa feminina do Surfista Prateado.

A trama se passa em uma Nova York retrô-futurista, sem conexão direta com os eventos anteriores do MCU. O foco será o equilíbrio entre a vida pessoal e as responsabilidades como super-heróis, num enredo que marca uma nova era para o grupo.

Serviço

📅 Pré-venda: A partir de 4 de julho

🎬 Fan Event: 23 de julho (brindes exclusivos)

📽️ Estreia oficial: 24 de julho

📍 Onde: Todas as salas UCI com exibição IMAX, 4DX, XPLUS e DE LUX

🎟️ Ingressos: www.ucicinemas.com.br

Clientes do UCI Unique têm meia-entrada garantida todos os dias. A adesão pode ser feita nas bilheterias ou pelo site, com direito a ingresso de cortesia.

