Após 8 anos de espera, mulher tem tumor de 2 kg retirado da mandíbula em Manaus

Cirurgia inédita no Amazonas devolve qualidade de vida a paciente que convivia com deformidade facial há oito anos

Manaus (AM) – O Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade referência em alta complexidade no Amazonas, realizou um procedimento cirúrgico inédito em Manaus: a remoção de um tumor de mais de dois quilos da mandíbula de uma mulher de 33 anos. A paciente convivia com o tumor há oito anos, com deformidade facial grave e dificuldades severas para falar e se alimentar. A cirurgia durou cerca de dez horas e foi concluída na madrugada de quinta-feira (03/07).

Tumor agressivo comprometeu metade da mandíbula

O tumor, diagnosticado como ameloblastoma agressivo, comprometeu aproximadamente 50% da mandíbula esquerda da paciente.

Natural do Pará, ela chegou à unidade da Fundação Hospital Adriano Jorge seis meses antes da cirurgia, já com perda de 30 quilos devido às restrições funcionais causadas pela doença.

A intervenção foi conduzida por uma equipe multidisciplinar com especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, microcirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia plástica.

Técnica avançada e reconstrução com enxerto ósseo

Segundo o cirurgião bucomaxilofacial Flávio Fayad, o planejamento do procedimento envolveu meses de exames e discussão clínica. A equipe realizou a ressecção total do tumor, instalou uma placa de reconstrução mandibular e, em seguida, fez um enxerto de fíbula vascularizada — técnica que utiliza parte do osso da perna para reconstruir a estrutura facial.

“Foi uma cirurgia de altíssima complexidade, mas conduzida com precisão. A reabilitação estética e funcional será gradativa, com implantes definitivos previstos para daqui a seis meses”, explicou Fayad.

Atendimento público e especializado

A secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, destacou que a realização da cirurgia reforça o papel da rede pública estadual em oferecer acesso à medicina de ponta.

“O sucesso desse procedimento reafirma o compromisso do Governo do Amazonas com um atendimento especializado, resolutivo e, acima de tudo, humanizado no SUS”, afirmou.

Na mesma linha, o diretor-presidente do FHAJ, Ayllon Menezes, ressaltou o impacto da cirurgia na vida da paciente e o preparo da equipe envolvida:

“Estamos felizes por devolver dignidade e qualidade de vida. Esse caso comprova a excelência técnica e o comprometimento dos nossos profissionais.”

Emoção da família

Áurea Neide Araújo, mãe da paciente, expressou gratidão à equipe: “Foram anos de sofrimento. Oramos muito por este momento. Só temos a agradecer aos médicos e profissionais que realizaram esse procedimento tão delicado”, disse emocionada.

Casos anteriores

Em dezembro de 2023, o mesmo hospital realizou a remoção de um tumor de 14 centímetros da mandíbula de um homem de 35 anos. Naquele caso, o diagnóstico foi de mixoma mandibular, também com deformidade facial grave. A cirurgia durou cinco horas.

Leia mais:

Médicos do Hospital Adriano Jorge utilizam técnica inédita em cirurgia ortopédica

Fundação Hospital Adriano Jorge alerta para prevenção da pedra na vesícula

“Essa cirurgia transformou minha vida”, diz paciente que fez bariátrica na Fundação Hospital Adriano Jorge











Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱