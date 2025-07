Disputa pelo comando do PT-AM será definida domingo (6)

Mais de 50 mil filiados no Amazonas vão às urnas neste domingo (6) para escolher as novas lideranças do Partido dos Trabalhadores no estado

Manaus (AM) – O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza neste domingo (6), em todo o Brasil, o processo de Eleições Diretas (PED 2025) para definir as lideranças que irão comandar o partido nos níveis municipal, estadual e nacional nos próximos anos. No Amazonas, mais de 50 mil filiados decidirão os rumos do partido.

Na noite da última quarta-feira (2), a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, em Manaus, foi palco do terceiro debate entre os sete candidatos que disputam a presidência do Diretório Estadual do PT-AM.

Durante o debate, os candidatos apresentaram propostas voltadas à organização de base, formação política, participação da juventude, fortalecimento das mulheres na política, direitos indígenas, entre outras pautas defendidas pelo Partido do presidente Lula.

Quem está concorrendo?

O atual presidente da legenda, deputado estadual Sinésio Campos, busca ser reeleito mais uma vez, e, ao que parece, é forte candidato. Alguns petistas, inclusive, acreditam que ele não deixará o comando da sigla no Amazonas tão cedo.

Outro que também disputa o pleito é o vereador Zé Ricardo. Dias após o resultado das eleições municipais de 2024, o parlamentar fez duras críticas ao atual presidente da sigla no Amazonas e o culpou pela pouca atuação da legenda, que só conseguiu reeleger duas prefeituras no estado. No seu discurso de candidatura ao cargo, Zé Ricardo destacou que há erros que precisam se corrigidos.

“Tem erros que precisamos corrigir, mas com certeza temos muito mais acertos que contribuíram para melhorar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, em especial, de amazonenses”, afirmou o petista.

Além deles, disputam o cargo Barroncas, Luiz Borges, Hebert Amazonas, João Pedro e Arivan Reis.

A disputa com vários candidatos demonstra que há um forte desejo de renovar a atuação institucional do partido nas casas legislativas e nos espaços de governo.

Candidatos à presidência municipal em Manaus

Moisés Aragão

Anne Moura

Professor Miguel

Valdemir Santana

Zaqueu Souza

