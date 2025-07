A Prefeitura de Manaus deu um passo importante na ampliação das políticas públicas para quem mais precisa. Nesta sexta-feira (4), o prefeito David Almeida lançou o programa “Manaus Por Você”, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A iniciativa reúne diversas ações de inclusão social e geração de renda, com foco nas mais de 500 mil famílias inscritas no CadÚnico.

O lançamento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, além de senadores, deputados, prefeitos e lideranças comunitárias.

Cartão PassaFácil Social atenderá 400 mil pessoas

Um dos principais anúncios foi o Cartão PassaFácil Social, que garantirá tarifa reduzida no transporte coletivo para até 400 mil pessoas cadastradas no CadÚnico.

“Hoje é um dia emblemático. Estamos lançando um dos maiores programas de assistência da história da nossa cidade. O PassaFácil Social representa justiça social de verdade”, declarou o prefeito David Almeida.

Programa abrange mães, juventude e terceira idade

O “Manaus Por Você” engloba iniciativas como:

Leite em Casa : entrega de leite infantil pelos Correios, direto na residência das famílias.

: entrega de leite infantil pelos Correios, direto na residência das famílias. Manaus Cidadã : mutirões itinerantes com serviços como emissão de documentos e atendimentos sociais.

: mutirões itinerantes com serviços como emissão de documentos e atendimentos sociais. Mãe Manaura : enxoval completo e benefício financeiro para mães no início da maternidade.

: enxoval completo e benefício financeiro para mães no início da maternidade. Manaus Acolhe : apoio à rede de acolhimento de crianças e adolescentes.

: apoio à rede de acolhimento de crianças e adolescentes. Celebra Idade : ações culturais para valorização da terceira idade.

: ações culturais para valorização da terceira idade. Viva 15 : oficinas e baile especial para meninas vulneráveis que completam 15 anos.

: oficinas e baile especial para meninas vulneráveis que completam 15 anos. Prosperar Manaus: cursos de qualificação em tecnologia, marketing e empreendedorismo, com apoio de instituições como SESC, SENAI, Sebrae, CDL, ACA e Grupo Chibatão.

Segurança alimentar e estrutura reforçada

O programa também fortalece ações de combate à fome, como:

Manutenção das 12 unidades do Prato do Povo , que já serviram mais de 3,5 milhões de refeições gratuitas.

, que já serviram mais de 3,5 milhões de refeições gratuitas. Expansão do Banco de Alimentos e entrega de Cesta Verde com produtos da agricultura familiar.

e entrega de com produtos da agricultura familiar. Investimentos em cozinhas comunitárias e equipamentos sociais, como CRAS, CREAS, Casas Cidadãs, CADs e Centros Pop.

Parcerias e entregas fortalecem a rede

Durante o evento, a Prefeitura entregou:

18 vans e dois veículos de apoio (emendas do senador Eduardo Braga);

Duas lanchas para atendimento ribeirinho (recursos do senador Omar Aziz);

10 veículos para os Conselhos Tutelares.

O senador Omar Aziz destacou a importância da assistência social como a “obra mais relevante que um gestor pode realizar”.

Governo federal destaca parceria com Manaus

O ministro Wellington Dias elogiou a integração entre governo federal, estadual e municipal.

“Manaus dá hoje um exemplo ao Brasil. A parceria entre entes federativos está tirando milhões da insegurança alimentar”, afirmou.

Ele destacou que R$ 8,3 bilhões foram destinados ao Amazonas em 2025 por meio de programas como Bolsa Família e BPC, sendo R$ 3,65 bilhões só para a capital.

Marco regulatório das OSCs e compromisso com o social

Outro avanço é a regulamentação local da Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MIROSC), após 11 anos da sanção federal. A medida garante mais transparência e segurança jurídica às parcerias sociais em Manaus.

Ao encerrar o evento, David Almeida reforçou o compromisso da Prefeitura com os mais vulneráveis:

"Seguiremos trabalhando com coragem, responsabilidade e ações que transformam vidas. Porque em Manaus, o trabalho não para."

