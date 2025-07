Fluminense vence Al-Hilal e vai à semifinal do Mundial de Clubes

Com gols de Martinelli e Hércules, Tricolor supera Al-Hilal por 2 a 1 e garante vaga na semifinal do Mundial nos Estados Unidos

O Fluminense garantiu vaga na semifinal do Mundial de Clubes ao vencer o Al-Hilal por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), no Camping World Stadium, em Orlando. Os gols do Tricolor foram marcados por Martinelli e Hércules, enquanto Marcos Leonardo descontou para o time saudita.

O jogo foi disputado em plena comemoração do Dia da Independência dos Estados Unidos, diante de bom público. Com o resultado, o Flu enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que jogam às 22h (de Brasília) desta sexta-feira. A semifinal será na terça-feira (8), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Jogo começa equilibrado e com homenagens

A partida teve início com um minuto de silêncio em homenagem aos irmãos Diogo Jota e André Silva. Nos minutos iniciais, Fluminense e Al-Hilal mostraram equilíbrio tático, dificultando a criação de jogadas ofensivas. Enquanto o Tricolor priorizava a posse com trocas de passes mais lentas, o Al-Hilal acelerava quando tinha a bola.

A primeira grande chance veio aos 18 minutos. Nonato venceu uma dividida e tocou para Arias, que devolveu. O camisa 16 avançou, superou Koulibaly, mas finalizou por cima do gol.

O Al-Hilal respondeu aos 24, após erro de saída de bola de Thiago Silva. Milinkovic-Savic cruzou, mas a defesa tricolor afastou. Na sequência, Nasser driblou Ignácio e entrou na área, mas o zagueiro se recuperou bem.

Martinelli abre o placar com belo gol

O Fluminense chegou ao gol aos 39 minutos. Após cruzamento de Samuel Xavier, a bola sobrou para Fuentes, que tocou para Martinelli. O camisa 8 dominou, girou sobre a zaga e bateu cruzado no ângulo: 1 a 0.

O Al-Hilal quase empatou aos 46, quando Koulibaly cabeceou após cobrança de falta e obrigou Fábio a fazer grande defesa. No lance seguinte, pênalti foi marcado em Xavier e Marcos Leonardo, mas o VAR anulou a decisão, gerando comemoração da torcida.

Al-Hilal empata, mas Flu responde com gol de Hércules

Na volta do intervalo, o Al-Hilal pressionou e empatou logo aos 5 minutos. Após escanteio, Koulibaly desviou, e Marcos Leonardo finalizou: 1 a 1.

O Fluminense teve nova chance aos 9, quando Cano recebeu de Renan Lodi e tentou driblar Bono, mas o goleiro marroquino evitou o gol. Um minuto depois, Fábio salvou finalização de Milinkovic-Savic da entrada da área.

O segundo gol tricolor veio aos 24. Hércules interceptou uma jogada adversária e, após troca de passes com Samuel Xavier, bateu cruzado para marcar: 2 a 1.

Flu segura pressão e garante a classificação

Com a vantagem no placar, o Fluminense recuou e tentou administrar o resultado. Arias teve chance clara aos 42, mas desperdiçou.

Nos acréscimos, o Al-Hilal tentou o empate com bolas levantadas na área, mas a defesa tricolor resistiu. Fábio fez duas defesas nos minutos finais e garantiu a vitória. O árbitro apitou o fim do jogo após 52 minutos, selando a classificação do Flu à semifinal.

*Com informações do Lance

