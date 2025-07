Mais de 20 lixeiras irregulares são desarticuladas durante operação em Manaus

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou nesta sexta-feira (4) uma grande operação de combate às lixeiras irregulares em diferentes zonas da cidade. Mesmo sob forte chuva, as equipes da secretaria atuaram intensamente e conseguiram desarticular mais de 20 pontos de descarte ilegal de lixo.

A ação passou por bairros como Alvorada, Jorge Teixeira, João Paulo, Japiim, Planalto, Manauara 1, Mutirão, São Francisco, Colônia Antônio Aleixo, Tancredo Neves, Viver Melhor, Raiz, Petrópolis e outros, nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste.

Conscientização e distribuição de materiais educativos

Além da remoção dos resíduos, as equipes da Semulsp promoveram ações de educação ambiental com os moradores, distribuindo materiais didáticos sobre coleta seletiva, horários da coleta domiciliar, canais de atendimento e os riscos do descarte incorreto de lixo, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública.

“Mesmo com chuva, estamos nas ruas limpando a cidade e orientando a população. Essa é uma luta diária. O lixo que vai pro chão volta em forma de alagamento, mosquito e doença”, destacou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Moradores de diversos bairros elogiaram a ação. “Esse lixo aqui incomodava demais. A gente limpa, mas sempre tem quem jogue de novo. Tomara que agora o pessoal se conscientize”, afirmou Lucilene Batista, moradora do bairro São Francisco.

Bairro São Francisco ganha jardim no lugar de lixeira crônica

Um dos pontos mais críticos da operação foi no bairro São Francisco, zona Sul. No local, conhecido por anos como ponto de descarte irregular, a limpeza começou ainda na noite de quinta (3/7) e seguiu durante a madrugada.

Nesta sexta-feira, a Comissão Especial de Divulgação e Orientação sobre a Política de Limpeza Urbana (Cedop) iniciou a transformação da área, com a implantação de um jardim comunitário e dois coletores adequados. A medida visa inibir novos descartes irregulares e incentivar o uso consciente do espaço.

