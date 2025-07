Colisão entre carro e micro-ônibus deixa feridos em Manaus

Uma colisão deixou uma mulher e duas crianças feridas na tarde desta sexta-feira (4), na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus. O acidente de trânsito envolveu um carro modelo Voyage e um micro-ônibus que fazia transporte de trabalhadores em direção ao Distrito Industrial.

Segundo testemunhas, o carro de passeio perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da via e colidiu com o micro-ônibus que trafegava normalmente. Com o impacto, as ocupantes do veículo – uma mulher e duas crianças – ficaram feridas.

As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma região.

O acidente na Autaz Mirim chamou a atenção de quem passava pela via, uma das mais movimentadas da zona Leste. As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Leia mais:

Carro capota em cruzamento durante acidente em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱