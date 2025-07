Sebrae inaugura nova sede em Presidente Figueiredo

Unidade amplia apoio a pequenos negócios e ecoturismo no interior do Amazonas

O Sebrae Amazonas inaugurou na sexta (4) uma nova unidade em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. A sede funciona na Rua Andirás, Setor 1, Centro.

A cerimônia contou com o presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Carlos da Silva, e diretoras Ananda Pessôa, Lamisse Cavalcanti e Adrianne Gonçalves. A unidade leva o nome da diretora técnica, em reconhecimento à sua trajetória.

Com a inauguração, o Sebrae soma nove sedes no estado, distribuídas por municípios como Tabatinga, Coari e Parintins.

Segundo Antonio Carlos da Silva, a interiorização permite “atender as vocações dos nossos municípios”, levando capacitação e renda local com programas como o Empretec.

Ele destacou a vocação turística de Presidente Figueiredo e mencionou parcerias com a Afeam para oferecer crédito aos pequenos empreendedores.

A sede ocupa 398 m² e oferece duas salas de aula, que juntas formam um auditório para 100 pessoas. A pedra fundamental foi lançada em novembro de 2022 e contou com apoio de lideranças locais.

Nos últimos dez anos, o Sebrae realizou mais de 35 mil atendimentos em Presidente Figueiredo, beneficiando 11.500 clientes com capacitação e orientação empresarial.

Ananda Pessôa afirmou que a sede intensificará ações de ecoturismo, turismo de aventura, consultorias, oficinas e capacitações. A equipe estará disponível diariamente para identificar demandas locais e fortalecer a Sala do Empreendedor.

Lamisse Cavalcanti comentou sobre a homenagem: “É uma grande emoção e honra ter meu nome em um prédio do Sebrae em Presidente Figueiredo”. Ela destacou que os projetos locais serão ampliados com a nova unidade.

Adrianne Gonçalves enfatizou a importância da sede para oferecer orientação técnica e jurídica aos pequenos empresários. “Com orientação técnica e segurança jurídica, tem acesso a crédito, melhora a gestão financeira e multiplica seus recursos”, disse.

O Sebrae atua em Presidente Figueiredo desde os anos 80, com atendimento móvel a produtores. Nos anos 90, identificou vocações como turismo, piscicultura e artesanato, direcionando ações específicas.

Programas estruturantes

De 2023 a 2024, o município se beneficiou com o projeto Cidade Empreendedora, capacitandos 1.500 empreendedores em mais de 100 eventos. A Sala e Caravana do Empreendedorismo virou modelo para outros 11 municípios.

O Sebrae apoiou piscicultores com georreferenciamento via convênio com a Sepror. Professores da rede municipal também receberam formação continuada voltada ao empreendedorismo.

Articulação e impacto local

A nova sede será polo de conexão entre o Sebrae e parceiros como Prefeitura, IDAM, Afeam, ADS, IFAM, cooperativas e universidades.

Segundo o IBGE (2024), Presidente Figueiredo tem 33.004 habitantes. O município conta com 2.377 empresas ativas cadastradas pela Receita Federal (junho de 2025), sendo 1.140 MEI, 767 ME e 152 EPP.

