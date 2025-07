China aposta em turismo com maior parque Legoland do planeta

Milhares de pessoas compareceram neste sábado (5) à inauguração do primeiro parque Legoland da China, localizado em Xangai. A abertura ocorre em um momento de crescimento do turismo interno, mesmo com a desaceleração da economia chinesa.

Com 318.000 metros quadrados, o parque é o maior Legoland do mundo. Apesar das altas temperaturas, visitantes formaram longas filas desde as primeiras horas do dia.

“Eu amo brincar com Lego e temos muitos em casa. Por isso, queria vir ao Legoland o mais rápido possível”, afirmou Shi, um homem de 35 anos e morador da cidade vizinha de Hangzhou, que visitou o parque com a esposa e o filho.

Turismo cresce apesar da economia lenta

Embora a economia da China tenha apresentado crescimento mais lento nos últimos anos, o turismo doméstico mostra recuperação. De acordo com dados oficiais, o setor cresceu 18,6% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

O cenário impulsiona o investimento em novas opções de lazer no país, mas também eleva a concorrência entre parques temáticos.

Concorrência crescente em Xangai

Outras empresas do setor já disputam a atenção do público na região. Em maio, a Disneyland de Xangai lançou uma nova atração do “Homem-Aranha”. A Warner Brothers também planeja inaugurar um parque temático do universo Harry Potter em 2027, na mesma cidade.

Nesta semana, a Hasbro anunciou que o parque temático da personagem Peppa Pig, também em Xangai, está “na fase de design criativo”.

Rentabilidade ainda é um desafio

Apesar da expansão, o setor de parques temáticos enfrenta dificuldades financeiras. Segundo a imprensa estatal chinesa, quase 40% dos parques do país ainda não apresentavam lucro até o final de 2024, com destaque para empresas locais com marcas menos consolidadas.

