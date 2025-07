VÍDEO: Carro fica destruído após colidir com caminhão na AM-070

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão foi registrado na tarde deste sábado (5), no km 33 da Rodovia Manoel Urbano (AM-070), que liga Manaus aos municípios Iranduba e Manacapuru.

De acordo com uma testemunha, a pista estava escorregadia por causa da chuva no momento do acidente. O motorista do carro perdeu o controle do veículo, rodou na pista e colidiu com um caminhão, que também derrapou e só parou em uma área de vegetação.

Os demais condutores que estavam no local, entre elas os ocupantes de um caminhão-caçamba, prestaram os primeiros atendimentos. O motorista foi resgatado das ferragens com consciência e encaminhado ao hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

