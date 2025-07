VÍDEO: Jogador morde adversário em clássico baiano

O clássico entre Bahia de Feira e Fluminense de Feira, válido pelo jogo de ida da semifinal da segunda divisão do Campeonato Baiano, foi marcado por episódios lamentáveis dentro e fora de campo. O empate por 1 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Joia da Princesa, acabou ficando em segundo plano diante de confusões como a mordida de João Grilo em Patrick, um caso de racismo contra o goleiro Deijair e a invasão de campo por torcedores ao fim da partida.

Mordida

As confusões começaram logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após uma disputa de bola próxima à lateral, o meia João Grilo, do Fluminense de Feira, mordeu o braço do atacante Patrick, do Bahia de Feira, em lance claro para a arbitragem, comandada por Bruno Pereira Vasconcelos. O árbitro expulsou primeiro João Grilo, mas depois também aplicou cartão vermelho a Patrick, que havia sido vítima da agressão. Revoltado com a decisão, o atacante do Bahia de Feira teve de ser contido por companheiros de equipe.

Enquanto isso na série B do Baiano, o jogador do Flu de Feira simplesmente deu uma MORDIDA no atleta do Bahia de Feira…

O jogo ainda registrou outro episódio grave: gritos racistas teriam sido direcionados por um torcedor ao goleiro Deijair, ex-Bahia e atualmente reserva do Bahia de Feira. O atleta estava no banco de reservas quando ouviu as ofensas, e o árbitro acionou o protocolo antirracista da Fifa. Em nota, tanto o Bahia de Feira quanto a Federação Bahiana de Futebol repudiaram o caso.

Confusões

Para piorar, após mais uma expulsão para cada equipe no fim da partida, torcedores do Fluminense invadiram o gramado e partiram para cima da arbitragem, protestando contra as decisões tomadas ao longo do confronto.

Bahia de Feira e Fluminense de Feira voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 15h (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, em duelo que definirá quem conquista o acesso à elite do futebol baiano em 2026. A outra semifinal será entre Itabuna e Galícia. Os finalistas garantem vaga na primeira divisão do estadual.

